Acqua | il gruppo Pd | “In molti casi rubinetti già a secco | grave errore di comunicazione di Gesesa”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito nota stampa deldel Partito Democratico al Comune di Benevento: “Ci stanno giungendo diverse e numerose segnalazioni riguardanti la mancanza diin casa. E questo già dal primo pomeriggio odierno, decisamente in anticipo rispetto a quanto comunicato alla cittadinanza da. L’annunciato disservizio, infatti, doveva iniziare alla mezzanotte di domani, lunedì 11 settembre. E invecesono già acon evidenti disagi per i beneventani in casa e per i tanti che vi faranno ritorno in serata e che – fidandosi di quanto reso noto dalla– non avevano ancora provveduto a raccoglieredi emergenza. L’auspicio è che il Comune voglia fare chiarezza su ciò che di ...