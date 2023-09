Acerbi e Sensi recuperati! Ora countdown derby | primi ritorni dalle nazionali – CdS

(Di domenica 10 settembre 2023)torna ad allenarsi regolarmente in gruppo e come lui anche Stefano. Due buone notizie che, come ribadito dal Corriere dello Sport, si sommano con icon le rispettiveda parte dei giocatori convocati a partire giàprossime ore. È la settimana che porta ale i dettagli faranno la differenza. RECUPERI E– L’Inter attende iper entrare nel vivo della preparazione del. La ripresa ad Appiano è fissata per il pomeriggio di domani, giorno in cui ci saranno irientri a partire da Denzel Dumfries, Stefan de Vrij e Kristjan Asllani. Ottime notizie così come i recuperi di Stefanoe Francesco ...

Buone notizie per Inzaghi che intanto ad Appiano ha recuperato sia Acerbi che Sensi. Lunedi l'Inter riprenderà a lavorare e l'allenatore piano piano recupererà tutti i nazionali. DUE RECUPERI PER INZAGHI - La terza lieta novella giunge invece da Appiano Gentile: Simone Inzaghi ha infatti potuto riabbracciare Francesco Acerbi e Stefano Sensi, entrambi tornati ad allenarsi in gruppo. LA LISTA DELL'INTER Portieri: Yann SOMMER Emil AUDERO Raffaele DI GENNARO Difensori: Stefan DE VRIJ Francesco ACERBI Alessandro BASTONI Matteo DARMIAN Benjamin PAVARD Yann

Massimo Drago crede ancora in Stefano Sensi. Raggiunto da Sportitalia, l'ex tecnico del centrocampista ai tempi del Cesena è sicuro che l'ex Sassuolo possa togliersi ancora delle soddisfazioni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, c'è piena fiducia in Sensi: "Solo un leggero intoppo risolvibile". Simone Inzaghi recupererà Francesco Acerbi, ai box da inizio stagione per un risentimento.