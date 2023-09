Abbiamo i gatekeeper e le piattaforme interessate al DMA | e ora?

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 10 settembre 2023) Il dado è tratto: i seiche dovranno, entro i prossimi sei mesi, uniformarsi agli obblighi sanciti dal Digital Markets Act per i mercati digitali sono stati scelti così come lo sono state le ventidueche dovranno adeguarsi a loro volta. Lo scopo di tutto questo è porre un freno, in Europa, allo strapotere e alla posizione dominante in moltissimi aspetti delle Big Tech nei confronti delle aziende medio-piccole. I nomi emersi, almeno per, sono: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft. Quali sono gli obblighi del Digital Markets Act? Riassumiamo brevemente gli obblighi che dovranno essere rispettati da tutte queste aziende: interoperabilità dei servizi con quelli di terze parti, accesso ai dati da parte delle aziende produttrici di app di terze parti, stop a un trattamento preferenziale dei propri ...