(Di domenica 10 settembre 2023) L’aumento dei mutui che ha colpito le famiglie al loro ritorno dalle vacanze è stata un duro colpo. A partire da settembre, abbiamo visto un aumento nelle spese mensili per i mutui ipotecari. Questo aumento è stato causato principalmente dall’ascesa dell’inflazione. Il 27 luglio, la Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di aumentare il tasso di riferimento dell’Eurozona per la nona volta, portandolo al 4,25%. Questo ha inevitabilmente causato un incremento nei mutui a tasso variabile. Attualmente, l’Euribor, che è l’indicatore per i tassi variabili, continua a salire e si attesta intorno al 3,90%, che è 35 centesimi in meno rispetto al tasso di riferimento stabilito dalla BCE. Rimedi perladelTutto ciò rappresenta una vera e propria sanguisuga per le famiglie, che devono affrontare l’aumento dei costi della vita ...

Nell'ultimo anno i mutui a tasso variabile sono andati alle stelle, e perlaalcuni hanno scelto una soluzione semplice ma efficace.47 Consiglio dei Ministri : Perché tassare le banche non aiuta chi ha ladel mutuo troppo alta ...saranno utilizzati per finanziare il fondo mutui per l'acquisto delle prima casa e per...... di conto, un aumento della durata media per spalmare il prestito su più anni ela(aumentata compessivamente del 485). Al sud gli importi sono diminuiti in media del 2,4% in misura ...

Abbassare la rata del mutuo è possibile, ecco come QuiFinanza

È possibile abbassare la rata del mutuo Teoricamente sì. Andiamo a vedere tutte le iniziative in tal senso del Governo. Nel mondo dei mutui ci sono due cose che creano incertezza: l’andamento dell’ec ...Dai dati dell'Osservatorio di MutuiOnline.it scendono gli importi medi richiesti per i mutui: il calo è pari al -5,1%, con un importo medio che passa da 115.247 euro del 2022 a 109.399 euro del 2023.