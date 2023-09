A Zoomarine torna lo show di super Carolina la star dei bambini

(Di domenica 10 settembre 2023) Nuovo liveperdella tv per i piccoli, cheil 10 settembre a. Grande attesa al parco anche per l’arrivo di alcuni attori di “Mare Fuori” e ieventi aspettando Halloween. Livedidella tv dei piccoli Dall’importanza di non sprecare acqua al valore

[TUTTE LE INFORMAZIONI] Carolina Benvenga aCarolina Benvengain un nuovo live show ail 10 settembre, nel quale lancerà anche tanti messaggi ambientali perché la carta ...Nuovo live show per Carolina, star della tv per i piccoli, cheil 10 settembre a. Grande attesa al parco anche per l'arrivo di alcuni attori di 'Mare Fuori' e i super eventi aspettando Halloween. 10 SETTEMBRE 2023 Dall'importanza di non sprecare ...Appuntamento il 10 settembre. Dall'importanza di non sprecare acqua al valore della raccolta differenziata. Carolina Benvengain un nuovo live show ail 10 settembre, nel quale lancerà anche tanti messaggi ambientali perché la carta vincente della giovanissima star della tv per i piccoli, tra l'altro da poco ...

La star della Tv per i piccoli Carolina torna a Zoomarine Onda Musicale

Nuovo live show per Carolina, star della tv per i piccoli, che torna il 10 settembre a Zoomarine. Stagione esplosiva autunnale ...Zoomarine il 18 settembre compie 18 anni di attività e al suo interno ha un cuore neroniano. Fin dal primo giorno di ...