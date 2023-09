A Venezia il Leone d' oro va a Poor things con Emma Stone | ma è la serata dei migranti

(Di domenica 10 settembre 2023) E’ stata ladei. Il trionfo di Matteo Garrone con “Io capitano” (premio per la migliore regia) e di Agnieszka Holland con “Green Border” (premio speciale della giuria)Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

80 ild'oro è stato assegnato a "Poor Things" ("Povere creauture!") di Yorgos Lanthimos . Matteo Garrone , con "Io capitano", ha vinto ild'argento per la miglior regia. Sempre per ...... Woody Allen "alla francese", il suo 50° film è un thriller L'attore spagnolo Gabriel Guevara arrestato alla Mostra del Cinema di: per violenza sessuale Mostra del Cinema did'...La Giuria di80, presieduta da Damien Chazelle e composta da Saleh Bakri, Jane Campion, Mia ... dopo aver visionato i 23 film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:D'...

Venezia, Leone senza confini La Stampa

Trionfano Matteo Garrone con “Io capitano” (premio per la migliore regia) e Agnieszka Holland con “Green Border” (premio speciale della giuria). I premi hanno privilegiato le storie contemporanee, la ...Venezia – Il Leone d’oro ruggisce sull’onda delle acrobatiche esperienze sessuali dell’eroina di Povere creature, Bella Baxter, una giovane donna, frutto delle macabre manipolazioni di uno scienziato ...