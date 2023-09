Zadie Smith | Fabbri e il mondo in cui titoli e premi valgono più di tutto

Leggi su linkiesta

(Di sabato 9 settembre 2023) Che cos’hanno in comune, forse la più strepitosa intellettuale della mia generazione, e Dario(chiunque egli sia)? Fino all’altroieri avrei detto niente, ma poi la vita s’incarica di collegamenti mai sospettati. “The Fraud”, il nuovo romanzo della, è uscito in Inghilterra un paio di giorni fa. Sono ancora al primo capitolo e già sono pazza della vedova Touchet, che ritiene che, visto che tutti i tentativi di pronunciare il cognome del defunto marito sono ridicoli, tanto valga optare per la ridicolaggine francofona. Ma del libro parliamo poi (esce in Italia il 10 ottobre). Prima ancora che m’arrivasse il romanzo, ne ho letto una stroncatura su Vulture, le pagine culturali del New York Magazine. Era un articolo così stolido che, se l’avessi letto qualche anno fa, avrebbe fatto barcollare tutte le ...