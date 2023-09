X edizione Premio Starlight International Cinema Award all' 80esima Mostra del Cinema insieme al direttore Barbera | tra i premiati Bonaiuto | Colangeli | Alesi | Sansa | Vassallo

... ha assegnato i premi della 38esima. La giuria internazionale composta da Baloji, Ava Cahen e Bianca Oana ha assegnato il GranIWONDERFULL a Malqueridas di Tana Gilbert. Questa la ...RAVENNA - Ammutinamenti - Festival di danza urbana e d'autore XXV- 8 > 16 settembre 2023 a cura dell'Associazione Cantieri Danza FUTURA [n. pl.] Sabato 9 ...Giovane Danza d'Autore con ...Chi vincerà l'80esimadella Mostra del cinema Partiamo dai film. I grandi favoriti ... e il film ambientalista Evil does not exist, del regista giapponese, eOscar ( Drive my car ), ...

X edizione Premio Starlight International Cinema Award all’80esima ... politicamentecorretto.com

Spettacoli-Eventi: Ultima giornata, domani domenica 10 settembre, della XXXIX edizione del Premio Sele d'Oro Mezzogiorno. In Piazza Europa, alle ore 2 ...Sanremo. Il direttivo della Polisportiva Integrabili con grande rammarico, comunica che «Anche quest’anno, per motivi non imputabili alla propria organizzazione, non sarà possibile svolgere la gara di ...