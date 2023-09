WWE | Edge compare nella nuova intro di SmackDown | ma la sensazione è che prima o poi andrà in AEW

(Di sabato 9 settembre 2023) La WWE ha lanciato ieri notte ladi, così come aveva rinnovato quella di Monday Night Raw. Non è sfuggita agli occhi attenti dei fan la presenza dell’Hall Of Famer, oltre agli top name dello show blu. Nonostante questo le sensazioni all’interno della federazione su quello che sarà il prossimo futuro della Rated R Superstar non sono cambiate. Quale futuro per? Resta incerto il futuro di. Lo scorso 18 agosto ha disputato il suo ultimo match in WWE contro Sheamus e da allora si sono aperte le speculazioni sul suo futuro.stesso ha confermato di non aver alcun tipo di problema con la WWE, ma per ora nessun rinnovo contrattuale. Ladi molti èo poi sbarcherà in AEW. ...

Ha vinto 12 volte la cintura di campione del mondo e una volta il titolo Tag Team conLa sua popolarità ha raggiunto il picco grazie alla sua esperienza nella federazione di Wrestling, dove ...Ha vinto 12 volte la cintura di campione del mondo e una volta il titolo Tag Team conLa sua popolarità ha raggiunto il picco grazie alla sua esperienza nella federazione di Wrestling, dove ...

WWE: Ecco come Edge ha salutato il pubblico di Toronto Tuttowrestling

Despite rumors and speculation that he could be AEW bound once his contract expires, WWE Hall of Famer Edge was included in the new SmackDown intro ...When it comes to CM Punk returning to WWE, it should be a matter of when, not if. For anyone even slightly well-versed in the pro wrestling sphere, it ...