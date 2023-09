Women’s Champions League 2023 2024 | qualificazioni | Juventus eliminata | fatali i rigori contro l’Eintracht

(Di sabato 9 settembre 2023) Mastica amaro la, sconfitta ai calci di rigore dalFrancoforte nel match valido per ledella. Dopo il successo ai danni di una formazione kazaka in semifinale, le bianconere di Montemurro non sono riuscite a ripetersi e, dopo l’1-1 dei tempi regolamentati (che ha retto anche ai supplementari) si sono arrese dagli 11 metri. Ad accedere agli spareggi che poi daranno l’effettivo pass per i gironi è dunque la squadra tedesca. CRONACA – Primo tempo non particolarmente entusiasmante né pieno di occasioni da gol, tanto che le due squadre vanno al riposo sulla situazione di 0-0. Tra le due, tuttavia, meglio la, che si rende pericolosa in un paio di occasioni, con ...

