Wheelchair tennis | l’impresa di Silvia e Vanessa | quinte giocando contro gli uomini

(Di sabato 9 settembre 2023) Un quarto e un quinto posto nei Campionati italiani a squadre, a un passo (potremmo dire a pochi punti) dal podio. Ma la notizia che conta, in questo caso, è un’altra. La formazione di SBS (Special Bergamo Sport) che si è piazzata in quinta posizione nell’appuntamento andato in scena sui campi della SocietàBassano (in provincia di Vicenza) era composta interamente da donne: per la precisioneMorotti eRicci. Era la prima volta nella storia dell’evento che un club partecipante si presentava con un team formato al cento per cento da ragazze. Un momento per certi versi storico, anche sul piano della parità di genere. “Per loro – spiega Claudio Filipazzi, responsabiledi SBS – è stata una splendida esperienza, condita da ottimi risultati. Hanno vinto diverse partite pur ...

