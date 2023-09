WEC | 6h Fuji qualifiche | Kobayashi svetta con Toyota | 6° posto per Ferrari

(Di sabato 9 settembre 2023) Doppiettanelledella 6h del, penultimo evento del FIA World Endurance Championship. Kamui# 7, il migliore in qualifica per la terza volta da Sebring ad oggi, ha preceduto Brendon Hartley #8, il giapponese ed il neozelandese hanno fatto semplicemente la differenza durante tutti i quindici minuti previsti. La qualifica è stata condizionata dall’arrivo della pioggia che nei minuti conclusivi ha ‘congelato’ la graduatoria assoluta. Kevin Estre (Porsche Penske Motorsport #6) ha stabilito il terzo crono assoluto, il francese ha avuto la meglio sul compagno di team e connazionale Fred Mako #5. Discorso differente, invece, per leche si sono dovute accontentare della quinta e della sesta posizione alle spalle della Cadillac #2 di Alex Lynn. Il britannico ha preceduto ...

La 6 Ore delè senza dubbio un evento molto importante nel calendario 2023 del FIA World Endurance Championship (). Ferrari ha dominato il campo durante le sessioni di prove libere di questo penultimo ...Libere 1 A causa del passaggio del tifone Yun - Yeung , che ha interessato l'area delInternational Speedway a partire dal pomeriggio di giovedì, la sessione è iniziata in condizioni di pista ...Riccardo Pera, che alha già corso 2 volte nel mondiale cogliendo peraltro ottimi risultati, è già volato nel paese del Sol Levante. In queste ore, complice il fuso orario (Giappone +8) hanno ...

