Vuelta a España | Saligari | “Evenepoel non è pronto per le corse a tappe La vittoria del 2022 fu diversa”

(Di sabato 9 settembre 2023) A conclusione della tappa regina di questa(la Formigal. Huesca la Magia – Col du Tourmalet di 135 km) abbiamo raggiunto telefonicamente l’ex professionista e oggi al commento tecnico per la Rai Marco: “La Jumbo è imbattibile, hanno una superiorità imbarazzante. Remco non è ancoraper affrontare i Grandi Giri, è vero ha vinto l’anno scorso la, ma era un percorso diverso con avversari diversi“. Le salite dure non sono adatte ad, ma ti aspettavi un crollo del genere, con quasi mezz’ora di distacco? “Non credevo potesse far bene in classifica generale quest’anno, ma comunque un crollo così non se lo aspettava nessuno”. Vingegaard resta il migliore tra i corridori di questae ha staccato tutti sul Tourmalet. Non è ...