Vuelta a España | la maglia a pois il nuovo obiettivo di Evenepoel E occhio alla maglia verde…

(Di sabato 9 settembre 2023) La quattordicesima tappa della2023 sarà ricordata come il riscatto di Remco. Il belga della Soudal-QuickStep ha smaltito la brutta giornata di ieri sul Tourmalet e ha reagito come meglio non avrebbe potuto, da vero e proprio campione. Testa bassa e attacco fin dal primo secondo di corsa, per portare via la fuga che si sarebbe rivelata decisiva, con il benestare del gruppo. Le sue lacrime appena tagliata la linea del traguardo hanno fatto capire a tutti che cosa avesse dentro, sin dbrutta giornata di ieri. Che aveva subito fatto aleggiare i dubbi sul suo conto, sul suo futuro da uomo da Grand Tour, facendo circolare le solite paroline sulla sua tenuta o le sue capacità in salita, nonostante sia il vincitore uscente della. E qualcuno già parlava di un eventuale ...