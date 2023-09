Vuelta a España 2023 | tutte le classifiche | Evenepoel si prende la maglia a pois | Kuss resiste in rosso

(Di sabato 9 settembre 2023) Remcoha dominato la tappa numero 14 della. Dopo la giornata di crisi vissuta ieri, il belga ha risposto con l’orgoglio del campione, lanciandosi in fuga e stremando la concorrenza sulle tre salite di giornata. La classifica è ormai perduta, ma sulle tante ascese di oggi, il belga ha conquistato i punti che gli permettono di salire in testa alla classifica GPM. Nulla cambia in classifica, conche mantiene larossa. Di seguitoledelladopo 14 tappe: CLASSIFICA GENERALE 1Sepp Jumbo-Visma 51:04:54 2 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 1:37 3 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 1:44 4 AYUSO Juan UAE Team Emirates ...

Sono stato via tre mesi per il Giro, lo stesso tempo per questa. Forse questo ha avuto il suo prezzo ieri. Anche la mia frequenza cardiaca a riposo è più alta del normale. Forse il mio ...QUATTORDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA2023: IL CALENDARIO COMPLETO2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV ORARI, TV E STREAMING " Il gruppo scatterà ...Jonas Vingegaard vince in solitaria la tredicesima tappa dellaa Espana, la Formigal - Col du Tourmalet, di 135 km, con arrivo in salita. Il danese della Jumbo - Visma precede di 30" e 33" i compagni di squadra, lo statunitense Sepp Kuss e lo sloveno ...