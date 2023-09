Vuelta a España 2023 in tv oggi | orari di inizio e fine sabato 9 settembre | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) Si terrà quest’, la quattordicesima tappa della. Dopo la frazione di ieri con arrivo sul temibilissimo Col du Tourmalet, nella giornata odierna ci sarà un’altra tappa di montagna: si andrà da Sauveterre-de-Béarn a Larra-Belagua, per un totale di 156,2 chilometri e 4623 metri di dislivello. Così come successo ieri, anchei corridori dovranno affrontare 4 GPM. La prima salita sarà il Col Hourcère (11.6 km all’8.3% di pendenza media) dopo circa 55 km. Seguirà una lunga discesa e subito dopo si dovranno superare in rapida successione il Puerto de Larrau (15.1 km al 7.8%) e il Puerto de Laza (3.2 km al 5.8%). Si scollinerà su quest’ultima salita a circa 30 km dall’arrivo, poi un tratto ricco di saliscendi accompagnerà i ...