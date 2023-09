Vuelta 2023 | le classifiche generali aggiornate | maglia rossa | a pois | verde e bianca

Sono stato via tre mesi per il Giro, lo stesso tempo per questa. Forse questo ha avuto il suo prezzo ieri. Anche la mia frequenza cardiaca a riposo è più alta del normale. Forse il mio ...QUATTORDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV ORARI, TV E STREAMING " Il gruppo scatterà ...Jonas Vingegaard vince in solitaria la tredicesima tappa dellaa Espana, la Formigal - Col du Tourmalet, di 135 km, con arrivo in salita. Il danese della Jumbo - Visma precede di 30" e 33" i compagni di squadra, lo statunitense Sepp Kuss e lo sloveno ...

Il ciclismo è in lutto per la scomparsa del giovane atleta coinvolto nell’incidente durante la prima tappa del Tour de Hokkaido. Kota Igarashi, questo il nome del 21enne atleta nipponico tesserato per ...Atteso come l'unico, vero sfidante della corazzata Jumbo Visma, Remco Evenepoel è uscito di scena in maniera inaspettata e clamoroso nella tappa di ieri della Vuelta Espana. Il campione belga ha vissu ...