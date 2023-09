Vuelta 2023 | Evenepoel | “Sono orglioso per la mia risposta a questa giornata dura”

(Di sabato 9 settembre 2023) Dopo la vittoria nella quattordicesima tappa dellaa España, la Sauveterre-de-Béarn – Larra-Belagua di 156,5 chilometri, Remcoha commentato la prestazione. Ecco le parole del corridore della Soudal Quick-Step: “Ieri è stata unamolto difficile. Nonriuscito a dormire troppo, ho passato una brutta notte, ho avuto molti pensieri negativi. Oggi mialzato e ho pensato: ‘approfitta della’.contento di aver vinto la mia seconda tappa, mi sentivo molto bene: ho risposto all’attacco di Lopez erimasto solo in testa con Bardet. Ci siamo messi d’accordo per andare avanti insieme,molto orgoglioso dellache ho dato. Prossimi obiettivi? La ...

Con una fuga epica di oltre 120 km, il vincitore della scorsa edizione dellasi rilancia subito: domina la tappa, taglia il traguardo per primo staccando il francese Romain Bardet di 1 minuto ...Come le tappe dellache lo separano dall'ultima recita a Madrid: il grande sogno di vincere è lì a un passo e deve solo tener botta sulle prossime salite dal possibile attacco del fuoco amico ...Le lacrime di Remco Evenepoel. Il ciclista belga, che ieri ha preso circa 27 minuti dai big uscendo dalla classifica generale dellaa causa di una giornata no, si riscatta alla grande oggi andandosi a prendere una vittoria di pura rabbia. E al traguardo, dopo quella che comunque è una delle più belle giornate per lui ...

PAGELLE QUATTORDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023 Remco Evenepoel, voto 10 e lode: una giornata come quella di ieri, in cui si è trovato a perdere 27' in classifica e a dire addio ai sogni di vittori ...Il corridore della Soudal Quick-Step vince in solitaria nella quattordicesima tappa della Vuelta a España 2023, 156,5 chilometri fra la Sauveterre-de-Béarn e Larra-Belagua: a 4 chilometri dal ...