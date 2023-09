Volley | l’Italia sbriga la pratica Macedonia e vola ai quarti degli Europei | Lavia top scorer | attesa per l’avversaria

(Di sabato 9 settembre 2023)ha sconfitto ladel Nord con un secco 3-0 (25-20; 25-12; 25-15) e si è qualificata aidi finale2023 dimaschile. La nostra Nazionale ha confermato il pronostico della vigilia contro la poco quotata compagine balcanica e ha fatto festa di fronte al proprio pubblico del PalaFlorio di Bari, guadagnandosi il diritto di proseguire la propria avventura in questa rassegna continentale. I Campioni del Mondo e d’Europa torneranno in campo martedì 12 settembre per fronteggiare la vincente del match tra Olanda e Germania: o l’incrocio con i tulipani di Nimir Abdel-Aziz o la rivincita con i tedeschi di Georg Grozer, in palio la semifinale da disputare a Roma probabilmente contro la Francia (ampiamente favorita contro la Romania). I ragazzi del CT ...

BARI - campione in carica, in campo al Palaflorio di Bari, si impone sulla Macedonia del Nord in tre set e approda ai quarti di finale dove incontrerà la vincente della gara tra Olanda e Germania.