Volley | Europei 2023 | la Slovenia trema ma passa ai quarti | superata al tie-break una grande Turchia

(Di sabato 9 settembre 2023) Lasi qualifica aidi finale dei Campionatidi pallavolo maschile. Al termine di una partita molto più equilibrata del previsto, in cui gli sloveni, ampiamente favoriti alla vigilia, si sono trovati sotto anche di due set, laha dovuto cedere al tie. Il risultato finale recita dunque 3-2 (20-25, 22-25, 25-21, 25-23, 15-13). Nei primi due set unadistratta, apparentemente svogliata, viene sorpresa e travolta da unache ha in Adis Lagumdzija il principale terminale offensivo. L’opposto che sarà a Citivanova dalla prossima stagione è semplicemente dominante nella prima fase del match, stravincendo lo scontro frontale con Rok Mozic. Gli sloveni provano a scuotersi ad inizio terzo set ma la ...

BARI - L'Italia campione in carica , in campo al Palaflorio di Bari, si impone sulla Macedonia del Nord in tre set e approda ai quarti di finale dove incontrerà la vincente della gara tra Olanda e .I ragazzi allenati dal Ct De Giorgi rispettano il pronostico e battono agevolmente la Macedonia con i parziali di 25 - 20, 25 - 12, 25 - 15. Sesto successo in altrettanti incontri in questo Europeo ...Dal 2017, il doppio Pesi Leggeri maschile non scende dal podio internazionale " che siano Olimpiadi, Mondiali,o Coppa del Mondo " e con Soares al posto di Pietro Willy Ruta nulla è cambiato. ...

Convicente prestazione di Giannelli e soci che si impongono 3-0 (25-20; 25-12; 25-15) ed ora attenono la vincente di Olanda-Germania per scoprire l'avversaria dei Quarti di Finale che affronteremo sem ...Al PalaFlorio di Bari, gli azzurri affrontano la Macedonia del Nord per gli ottavi di finale dell'Europeo. Giannelli e compagni sono reduci da cinque vittorie in altrettanti incontri nella pool A ...