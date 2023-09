Volkswagen - ID X Performance | 558 CV a tutta aerodinamica

Leggi su quattroruote

(Di sabato 9 settembre 2023) L'elettrico, lo sappiamo, apre grandi orizzonti prestazionali. Perché l'unico limite (o quasi) alla potenza di una Ev è rappresentato dalla batteria. Così, sempre più costruttori stanno lanciando modelli con potenze che, fino a pochi anni fa, erano impensabili anche per le più estreme hypercar stradali. In un mondo in cui le berline sportive orbitano attorno ai 1.000 cavalli, laha voluto prendere un'altra strada, creando la ID.X. Una concept che punta a quello che dovrebbe essere il focus di ogni sportiva: l'esperienza di guida e non le prestazioni rettilinee. Più larga, bassa e dinamica. La versione ad alte prestazioni della ID.7, presentata per il momento in veste di concept sul versante svizzero del Lago Maggiore durante l'ID. Treffen di Locarno, non raggiunge le potenze delle ammiraglie elettriche americane, ma punta ...