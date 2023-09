Vite al limite | dopo la puntata arriva la morte della paziente | ci sono gravi responsabilità

Leggi su chedonna

(Di sabato 9 settembre 2023) È una delle vicende più drammatiche occorse nel programmaal. Ecco che cosa è successo a questaalè un programma che si prefigge l’intento di aiutare pazienti affetti da grave obesità, ma non sempre si riesce nell’obiettivo. Una delle storie più drammatiche in assoluto (fonte TLC)-chedonna.itNonostante l’impegno profuso dal dottor Nowzaradan sia molto forte, non tutti i pazienti ce la fanno, per le ragioni più disparate. Il lavoro del team dial, nella clinica di Houston, in Texas, dove è ambientato, non è solo quello di dare alun piano dietetico personalizzato. Anzi. Seguono e riprendono i pazienti lungo il percorso, e se c’è bisogno di un sostegno psicologico, gli viene fornito. Si ha un anno ...