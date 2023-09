Visibilia | un avvocato avrebbe falsificato la firma di Santanchè per ottenere le carte della Procura Milano apre un fascicolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023) Ladiche indaga sul casoe su Danielaha aperto un nuovodopo che a luglio unmilaneselaministra per tentare di impadronirsi dellesull’indagine per falso in bilancio e concorso in bancarotta per il periodo in cuiè stata azionista di controllo e amministratrice di, tra fornitori non pagati, bilanci in rosso e poco trasparenti, per arrivare al Tfr non liquidato agli ex dipendenti.. Un tentativo scoperto “quasi per caso”, scrive Il Giornale che ha pubblicato la notizia dell’indagine condotta daltoreRepubblica ...