Virginia Mihajlovic ricorda suo padre Sinisa a Verissimo e scoppia in lacrime

Vita privata Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandro è legato sentimentalmente adal 2017. Nel maggio del 2021, la coppia ha annunciato con gioia l'arrivo della loro ...Infine, la figlia dell'indimenticabile Siniša Mihajlovi,, sarà in studio per rivivere i momenti più emozionanti del suo recente matrimonio con il calciatore Alessandro Vogliacco. Chi ...Tra gli ospiti anche: Diletta Rossi protagonista della fiction "Maria Corleone", Grecia Colmenares alla vigilia del suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2023 e, figlia di ...

Virginia Mihajlovic a Verissimo,chi è la figlia di Sinisa Età, il dolore per la morte del padre, il matrimoni ilmessaggero.it

Il racconto del matrimonio di Virginia Mihajlovic ha commosso anche Silvia Toffanin che negli studi di Verissimo a Canale 5 non ha trattenuto le lacrime. La figlia di Sinisa ...La giovane Virginia ha parlato a lungo in tv del suo celebre papà ma anche del matrimonio con Alessandro Vogliacco, il difensore del Genoa ...