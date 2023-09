Villarreal | UFFICIALE | ecco il nuovo allenatore E non è Raul

(Di sabato 9 settembre 2023) Cambio in casa. José Rojo Martin, detto "Pacheta", è ildel club, battuto in volata...

Commenta per primo Il Lecce comunica che il calciatore Nicola Sansone , esterno offensivo classe 1991 (ex Bayern Monaco, Crotone, Parma, Sassuolo e) nella stagione scorsa al Bologna, domani sarà a Lecce per poi sottoporsi lunedì alle visite mediche di rito.Ilha ufficializzato la decisione di esonerare Quique Setien dopo il difficile avvio di stagione Di seguito il comunicato del. COMUNICATO - IlCF comunica che l'allenatore della prima squadra, Quique Setién, non fa più parte della società. Il club sottolinea la sua grande professionalità e impegno e ...Questo il comunicatodella società iberica relativo all'esonero di Quique Setien: 'CF comunica che l'allenatore della prima squadra Quique Setien termina il suo rapporto con il ...

VILLARREAL, UFFICIALE: PACHETA È IL NUOVO ALLENATORE - Sportmediaset Sport Mediaset

José Rojo Martin, detto "Pacheta", è il nuovo allenatore del Villarreal. L'ex Valladolid ha firmato per una stagione, prende il posto dell'esonerato Quique Setien. Insieme a Pacheta, hanno firmato per ...Il Villarreal ha scelto il nuovo allenatore. Dopo aver esonerato Quique Setien, il club spagnolo sta definendo l'arrivo in panchina di Juan José Rojo Martín, detto Pacheta (55 anni ex Espanyol e Numan ...