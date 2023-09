Villarreal | Pachetà è il nuovo allenatore del sottomarino giallo

Commenta per primo Cambio in casa. José Rojo Martin , detto ' Pacheta ', è il nuovo allenatore del club, battuto in volata Raul Gonzales Blanco . L'ex Valladolid ha firmato per una stagione e prende il posto dell'esonerato ...Sembrava che lo stesso Real avesse dato la propria benedizione per far andare in porto l'operazione, ma il, secondo Marca, ci ha ripensato. Niente panchina allora all'ex fuoriclasse, ma si ...Commenta per primo Ilha scelto il nuovo allenatore. Dopo aver esonerato Quique Setien , il club spagnolo sta definendo l'arrivo in panchina di Juan José Rojo Martín, detto Pacheta (55 anni ex Espanyol e ...