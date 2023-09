Villarreal | ecco il nuovo allenatore

...come ha fatto Zanetti. Diego Abatantuono, Claudio Amendola e Gennaro Gattuso sono soltanto ... L'Executive Chef Giuseppe Guccione, accompagnato dall'esperto di asado Alexander Huayanay, ...... Unai Emery a caccia di trofei con l'Aston Villa e il KÍ che apre nuovi orizzonti:gli spunti ... l'ex tecnico del Siviglia e delne ha da vendere. Da quando è stato scelto, ha portato ...... pepita d'oro del club granata, riscattato per 12 milioni di euro dale finito nel ... Dia non convocato per Lecce:perchéIl direttore sportivo dell'ippocampo ha poi anticipato la scelta ...

Primo esonero: scelto il nuovo allenatore. Ecco la firma – UFFICIALE Calcio mercato web

Nelle ultime ore è arrivato già il primo esonero: ecco chi sarà il sostituto, la firma a breve. Subito la nuova scelta ...Gestione Dia fantacalcio – Non è stata un’estate facile per Boulaye Dia. L’attaccante senegalese, riscattato per 15 milioni di euro dal Villarreal, ha trascinato la Salernitana verso la permanenza in ...