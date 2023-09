Video MotoGP Misano | gara Sprint | vince Martin L' ultimo giro

Va a Jorge Martin la vittoria della gara Sprint del GP di Misano della. Alle sue spalle Bezzecchi, terzo Bagnaia, quarto Pedrosa. Guarda ilcon l'ultimo giro della ...Jorge Martin conquista la pole a Misano: il pilota del team Pramac ha disintegrato il tempo record di ieri di Bezzecchi in 1:30.390. In prima fila anche Bez e Bagnaia, subito protagonisti nonostante ...... con contusioni multiple a ricordare che lanon è un affare per cuori deboli e, allo stesso ... 'Grazie' - 'Mi ha ricordato Simoncelli, ora staccare le file della griglia di partenza'. ...

Video MotoGP | Ducati: guardate quanto si abbassa ora in partenza! Motorsport.com - IT

Il GP della Repubblica di San Marino celebra il primo campione del mondo: Mattia Casadei, 24 anni di Rimini, è nostro ospite per raccontare le sue emozioni e per commentare insieme a noi quanto succes ...In prima fila, dietro al pilota della Pramac, Bezzecchi e Bagnaia: ecco come partiranno i piloti in griglia di partenza ...