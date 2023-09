Video | i gol dei giocatori di Serie A nelle gare di qualificazione agli Europei

Il Portogallo di Leao supera di misura la Slovacchia, la Croazia a valanga sulla Lettonia. Delude invece la Turchia di Calhanoglu con l'Armenia: guarda le foto più belle della serata di qualificazioni ...Con undi Leo Messi, l'Argentina ha sconfitto l'Ecuador nella sfida di qualificazioni ai mondiali del 2026. E sui social è tornato d'attualità questodel 2022, in cui, in un altro match tra le due ...L'ex Catania serve la palla per ila Ivanusec e nel corso della ripresa sono Kramaric e Pasalic a completare la cifra tonda.

Trigoria: Azmoun in gol nella partitella con un pallonetto (VIDEO) LAROMA24

Croazia - Lettonia 5-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quinta giornata del Gruppo D di Qualificazioni Euro 2024.Slovacchia - Portogallo 0-1: vittoria per la squadra di Martinez, il gol decisivo arriva al 43' ed è di Bruno Fernandes.