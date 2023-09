Vidal | «Sanchez? Speriamo torni con la Colombia! In caso contrario…»

(Di sabato 9 settembre 2023)spera nel recupero di Alexisin tempo per la partita contro la Colombia, consideranto la sua situazione clinica. RITORNO – Arturoha parlato così del compagno di nazionale: «martedì e che stia bene. Incontrario, chi giocherà lo faccia nel migliore dei modi. Noi siamo una squadra». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

CILE (4 - 2 - 3 - 1): Bravo; Roco, Medel, Maripan, Suazo; Pulgar, Mendez; Valdes,, Breteton;. POSSIBILE RISULTATO: 1 - 1... gara finita 2 - 0 per i padroni di casa (gol die Barella ), e Inter - Juve di Supercoppa dello scorso 12 gennaio, partita vinta dalla squadra di Inzaghi in virtù del gol diai ...... gara finita 2 - 0 per i padroni di casa (gol die Barella), e Inter - Juve di Supercoppa dello scorso 12 gennaio, partita vinta dalla squadra di Inzaghi in virtù del gol diai ...

Cile, l'auspicio di Vidal: "Sanchez con la Colombia Spero stia bene" Fcinternews.it

El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, aseguró que espera contar con Alexis Sánchez el martes ante Colombia, por la segunda fecha de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial ...Il ct Berizzo punta su Sanchez Sanchez assente giustificato, problemi clinici la motivazione, ma contro la Colombia ci sarà. Il ct del Cile Berizzo fa chiareza: "Martedì ci aspetta un’altra partita, A ...