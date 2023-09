Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 settembre 2023) VIABILITA’ 9 SETTEMBREORE 16:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, PER INCENDIO, CHIUSA LA COMPLANARE ALTEZZA PISANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CON CODE DA AURELIA IN ESTERNA E DAFIUMICINO IN INTERNA INOLTRE CODE PER LAVORI ALTEZZA CASSIA IN ESTERNA. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SULLA SP278 MARIA INCIDENTE AL 14+900, CODE ALTEZZA CASTELLIRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTENZIONE, OLIO SU SEDE STRADALE CODE A TRATTI ANCHE SU VIA LITORANEA DA CAPOCOTTA A TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBLITA’ È TUTTO Servizio fornito da Astral