Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 9 settembre 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla Firenzedove permane l’incidente in precedenza tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze Passiamo al Raccordo Anulare in esterna code per lavori tra le uscite Flaminia e Cassia e istituita una riduzione di carreggiata si transita su 2 cm rimanendo sul raccordo ma in interna segnaliamo code tra Prenestina e Ardeatina Andiamo su via Cristoforo Colombo qui contattati da Vitinia a malafede verso Ostia contattate anche sulla litoranea da Capocotta Torvaianica In entrambe le direzioni spostiamoci sulla Nettunense anche qui contattati da Aprilia a via genio civile nei due sensi di marcia infine il trasporto pubblico sulla linea metro mai questa sera e domani sera sono sospesi i lavori notturni Dunque I treni sono attivi fino a fine ...