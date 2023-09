Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 settembre 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla Firenzedove segnaliamo delle code per incidente tra Orvieto e Fabro indicazioni Firenze Bastia male a stare in esterna code per lavori tra le uccide Flaminia Cassia e istituita una riduzione di carreggiata si transita due così Rimanendo in esterna segnaliamo Così per traffico dell’appia alla diramazioneSud in interna invece segnaliamo degli Dei tappe Messina e ad Atina è più avanti da Laurentina a Pontina traffico anche su via Cristoforo Colombo da via di Malafede a via di Acilia verso Ostia andiamo sulla Pontina qui contatti da Spinaceto a Castel di Decima in direzione Pomezia goderti appieno più belle Litoranea da Capocotta Torvaianica In entrambe le direzioni possiamo ci sulla Nettunense anche qui ...