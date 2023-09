Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 settembre 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellainiziamo dellai Ostiense dove segnaliamo per incidente all’altezza di via di Malafede in entrambi i sensi di marcia passiamo alla Cassia rimosso l’incidente avvenuto in precedenza rimangono code nelle due direzioni possiamo ci sul cellulare in esterna code per lavori tra le uscire Flaminia e Cassia e suite a una riduzione di carreggiata si transita su due corsie Rimanendo in esterna segnaliamo code per traffico all’altezza del ruscolana in interna invece contattati dalla Prenestina e a zia Tina andiamo sulla Pontina qui contattati da Spinaceto a Castel di Decima in direzione Pomezia infine contattati da Marina di Ardea a Capocotta In entrambe le direzioni da Matteo bertoncini è alta infomobilità è tutto al prossimo appuntamento con servizio nella ...