Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 settembre 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla Cassia permangono le code a causa dell’incidente avvenuto in precedenza all’altezza della Storta In entrambe le direzioni sul Raccordo Anulare invece rimosso l’incidente avvenuto in precedenza in esterna il tratto è stato quindi Roberto al momento non ci sono disagi allaspostiamoci sulla Pontina qui code per traffico all’altezza di Pomezia in direzionepassiamo agli eventi nella capitale Per lo svolgimento di un evento dalle 16 di oggi è dalle 9 di domani via Nomentana Sara parzialmente chiusa tra via Primo Maggio e via IV Novembre fino al termine dell’evento infine il trasporto pubblico la linea fl4Velletri è tornata regolare i treni hanno registrato ritardi fino a 30 minuti da ...