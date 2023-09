Venti ore sotto i ferri per un tumore all’intestino | 36enne salvato in Veneto

(Di sabato 9 settembre 2023) Era considerato “senza futuro” ma all’Istituto oncologico delè stato eseguito un intervento ad altissima complessità, perfettamente riuscito.oreper asportare diverse masse tumorali del peritoneo, resecare l’intestino ed effettuare un trattamento chemioterapico loco-regionale associato all’ipertermia. Oggi, a distanza di sei mesi da quella maxioperazione, il protagonista – un uomo di 36 anni – è in buone condizioni generali. La prognosi è soddisfacente. La vicenda è del marzo scorso, ma viene resa nota solo oggi, quando nella sede dell’Istituto oncologico– Irccs di Castelfranco (Treviso) dove un uomo giunge in condizioni critiche. Soffre di una diffusa neoplasia al peritoneo che coinvolge diversi visceri, una situazione clinica considerata difficilmente curabile con ...

Venti ore sotto i ferri per un tumore all'intestino: 36enne salvato in ... Il Denaro

