Venezia | trionfa l’Inghilterra con “Poor Things” Matteo Garrone miglior regista | Coppa Volpi a Peter Sarsgaard

(Di sabato 9 settembre 2023) Il film inglese ‘’ delgreco Yorgos Lanthimos ha vinto il Leone d’oro di. Ad assegnarlo la Giuria presieduta da Damien Chazelle e composta da Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras e Shu Qi, dopo aver visionato i 23 film in competizione. Il film giapponese ‘Aku wa sonzai shinai (Il diavolo non esiste)’ di Ryusuke Hamaguchi si è aggiudicato il Leone d’Argento. LEGGI ANCHE, le femministe nude assaltano Woody Allen: "Stupratore!". (video) Ma lui è stato sempre assolto Cinema, al via la Mostra di. Sangiuliano: "Film strumento formidabile per l'immaginario italiano"per Io Capitano è il vincitore del Leone d’argento , ...

Se il podio più alto lo ha conquistato l'horror con venature socio - politiche di Lanthimos, anche gli altri prestigiosi riconoscimenti della Biennale divanno nella direzione di premiate l'...La rivincita degli esseri umani non riconciliati, dei dropout, dei difformi. Po or Things, Povere creature! ( la recensione del film )all'Ottantesima Mostra del cinema dicon uno strameritatissimo Leone d'oro. D'altronde già al termine della proiezione per la stampa si presagiva che il lungometraggio firmato da ...Rai 3, QuiCinema : 995.000 spettatori (5,4%);. Rete 4, Stasera Italia: 971.000 spettatori (5,2%);. Nove, Cash or Trash: 523.000 spettatori (2,8%);. Tv8, 100% Italia : 349.000 spettatori (1,9%...

Venezia 80: Leone d'Oro a"Poor Things". Vince anche Garrone: tutti ... ilGiornale.it

Nella sezione Venezia Classici, che premia il miglior film restaurato e il miglior documentario sul cinema, hanno trionfato rispettivamente Ohikkoshi di Shinji Sômai (1993) e Thank You Very Much di ...Come da pronostico, il film del regista greco si porta a casa il premio principale. Bene anche "Green border" che strappa il Premio Speciale per la Giuria. Ecco i premiati principali.