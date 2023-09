Venezia senza star non è la stessa cosa

Leggi su today

(Di sabato 9 settembre 2023) Non è mai stato facile, come quest'anno, arrivare alla prima fila del red carpet del Festival di. Addio attese infinite, sotto il sole o sotto la pioggia, per riuscire a vedere, anche solo da lontano, il proprio attore preferito. Addio appostamenti dalle 6 di mattina per accaparrarsi il...