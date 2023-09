Venezia | “Povere creature” di Yorgos Lanthimos vince il Leone d' oro

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023)(ITALPRESS) – La Giuria del concorso80, presieduta da Damien Chazelle e composta da Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras e Shu Qi ha assegnato ild'Oro per il miglior film a “Poor Things /” did'Argento – Gran Premio della Giuria a “Aku wa sonzai shinai (Il male non esiste)” di Ryusuke Hamaguchi.d'Argento – Premio per la migliore regia a Matteo Garrone per “Io Capitano”. Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Cailee Spaeny per “Priscilla” di Sofia Coppola. Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Peter Sarsgaard per “Memory” di Michel Franco. Premio Speciale della ...