Venezia 80 | tutti i premi della Mostra del Cinema 2023

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 9 settembre 2023)80 si chiude con l’assegnazione didi questa edizionedel, tra i quali spicca il Leone d’Oro al film Poor Things (Povere Creature) di Yorgos Lanthimos. Di seguito l’elenco completo deiati e dei riconoscimenti assegnait. Leone d’Oro per il miglior film: Poor Things di Yorgos Lanthimos Leone d’Argento –o per la migliore regia: Io Capitano, di Matteo Garroneo SpecialeGiuria: Zielona Granica (Green Border)o per la migliore sceneggiatura: Guillermo Calderon e Pablo Larrain per El Conde Coppa Volpi per la migliore attrice: Cailee Spaeny per Priscilla Coppa Volpi per il migliore attore: Peter Sarsgaard per ...