Venezia 80 | Povere creature! Leone d' oro | a Matteo Garrone il Leone d' argento per la miglior regia

Alla Mostra del Cinema ditrionfano i temi sociali, i drammi familiari, le ricostruzioni storiche, ma anche la commedia nera e surreale di "Creature!" (Poor Things) del regista greco Yorgos Lanthimos, vincitore ...approfondimento80: The Green Border, la recensione del film di Holland TUTTI I VINCITORI DELLA 80.ma MOSTRA DEL CINEMA DILEONE D'ORO per il miglior film a Poor Things (...Leone d'oro: Poor Things! di Yorgos Lanthimos Gran Premio della giuria: Evil does not Exist di Ryusuke Hamaguchi Leone d'argento per la regia: Io Capitano di Matteo Garrone Premio speciale della ...

Il Leone d’oro dell’80esima Mostra del Cinema di Venezia è andato, come da pronostico, a Povere creature di Yorgos Lanthimos. A presiedere la cerimonia, come nel caso della serata inaugurale, la ...VENEZIA (ITALPRESS) – La Giuria del concorso Venezia 80 ... Laura Poitras e Shu Qi ha assegnato il Leone d’Oro per il miglior film a “Poor Things / Povere creature” di Yorgos Lanthimos. Leone ...