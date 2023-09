Venezia 80 | Matteo Garrone miglior regista | Leone d’Oro a Povere Creature di Lanthimos

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 9 settembre 2023) Terminata la cerimonia di premiazione dell’80ª Mostra del Cinema di, condotta dalla madrina Caterina Maurino, la quale ricorda i premi alla carriera a Liliana Cavani e Tony Leung. PREMI UFFICIALI – 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica80 La Giuria di80, presieduta da Damien Chazelle e composta da Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras e Shu Qi, dopo aver visionato i 23 film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:per ilfilm a: POOR THINGS di Yorgos(Regno Unito)D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a: AKU WA SONZAI SHINAI (EVIL DOES NOT EXIST) di Ryusuke Hamaguchi ...