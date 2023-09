Venezia 80 | Matteo Garrone | Il nostro Leone per i migranti che non ce la fanno

' Povere creature! ' del regista cult greco Yorgos Lanthimos è il Leone d'oro della ottantesima edizione della Mostra del cinema di. Gloria anche perGarrone per ' Io Capitano ' che ha vinto il Leone d'Argento per la miglior regia con una dedica: 'Ai migranti che non ce l'hanno fatta'. Il film di Garrone è la ...Di seguito tutti i premi di2023 con i relativi commenti dei premiati a caldo. LEONE D'ORO ... LEONE D'ARGENTO MIGLIOR REGIAGarrone per Io Capitano "Un pensiero al Marocco e alla ...Fotogallery -Garrone Leone d'Argento per la regia 08/09/23 Fotogallery - 'Enzo Jannacci - Vengo anch'io' ... sfoglia l'album di nozze social 08/09/23 Fotogallery -80, il red carpet di '...

Venezia 80, la cerimonia di assegnazione dei premi. Povere Creature! di Lanthimos, Leone d'Oro - Aggiornamento del 09 Settembre delle ore 20:57 - Aggiornamento del 09 Settembre delle ore 20:57 RaiNews

Matteo Garrone all’80esima Mostra del Cinema di Venezia ritira il suo Leone d’Argento per la Miglior Regia di Io Capitano: “Ho ...Standing ovation per il film di Matteo Garrone che dedica il premio agli emigrandi che non ce la fanno e ai marocchini colpiti dal terremoto ...