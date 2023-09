Venezia 80 | il Premio Francesco Pasinetti va a Io Capitano di Matteo Garrone

(Di sabato 9 settembre 2023)80, ilva a Iodi: “un film che fa riflettere e appassiona e che merita un’attenzione speciale”, hanno dichiarato gli organizzatori Va a Iodi80, qui la nostra recensione) ilassegnato a, come tradizione, dai Giornalisti Cinematografici (SNGCI) che lo hanno scelto tra tutti i film italiani presentati in concorso e nelle diverse sezioni della Mostra 2023. Lo annuncia il Direttivo del Sindacato sottolineando l’importanza della sperimentazione e della ricerca di una selezionena ...

Venezia 80, Premio Sorriso diverso a The Penitent di Barbareschi Gazzetta del Sud

(Adnkronos) – Fan impazziti per di Jessica Chastain sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2023. L’attrice statunitense è al Lido per presentare il film in concorso Memory di Michael Franco ...La Settimana Internazionale della Critica (SIC), sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici ...