Venezia 80 | Hors-saison | recensione | Guillaume Canet e Alba Rohrwacher amanti impossibili e commoventi

(Di sabato 9 settembre 2023) Dala nostradi(Out of Season) di Stéphane Brizé conqui splendidi protagonisti: un film toccante sulla paura di amare, autunnale e malinconico. In concorso Il concorso di80 si chiude con, dramma autunnale e intimista del regista Stéphane Brizé (In guerra, Un altro mondo) con. Toccante ed estremamente elegante questa riflessione sulla fine di un amore impossibile, falcidiato dalla paura e dal dubbio, dai sensi di colpa, ma in qualche modo ancora vivissimo. Due, un incontro Mathieu ...

Il Concorso di Venezia 2023 si chiude parlando d'amore. E l'amore di Hors-saison (Out of Season) è quello che un tempo ha unito un noto attore francese interpretato dal bel Guillaume Canet e una donna italiana.

Leone d'oro a Poor Things di Lanthimos. Povere Creature! (Poor Things) del regista greco Yorgos Lanthimos è il vincitore del Leone d'oro alla Mostra del cinema di Venezia 2023. Il film in bianco e ...Stephane Brizé mette in una SPA in Bretagna, fuori stagione, Guillaume Canet, attore di successo in fuga dallo stress e da un attacco di fifa: doveva passare dal cinema al teatro e non se l’è sentita.