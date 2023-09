Venezia 2023 | Povere Creature di Lanthimos si aggiudica il Leone d’Oro

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 9 settembre 2023) Life&People.it Ilcompie 80 anni tra glamour ed eleganza. È Poor things () di Yorgosil film vincitore del Festival di. La tanto attesa cerimonia di premiazione ufficiale, condotta con eleganza dalla madrina Caterina Murino ha visto la consegna dei prestigiosi premi. Un Red Carpet che ha patito le conseguenza dello sciopero hollywoodiano, ma che ha accolto nomi illustri come Woody Allen e George Clooney. Così, tra lagune, gondole e proiezioni cinematografiche,si è rivelata un palcoscenico non solo glamour, ma anche per la consapevolezza sociale.“Poor Things” siil...