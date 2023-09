Venezia 2023 | Micaela Ramazzotti vince a Orizzonti Extra | «L’infelicita può durare a lungo ma dobbiamo lottare per la felicità»

La Mostra del cinema disi è appena conclusa. Un' edizione particolare , questa, che ha visto l'assenza di molte star sul red carpet a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori: i membri dei sindacati Sag - ...Ecco chi sono i premiati Al via la cerimonia di premiazione dell'80° edizione della Mostra del Cinema di. "È stato meraviglioso trovare un pubblico così presente in tutte le sale dalla ...Dopo l'ultimo red carpet è il momento di scoprire tutti i premiati di questa 80esima edizione. La madrina Caterina Murino si commuove: 'Grazie a chi va in sala e continua a sognare'. Felicità , ...

Venezia 80, la cerimonia di premiazione. Murino si commuove. DIRETTA Sky Tg24

Emozionatissima, Micaela Ramazzotti commenta così a caldo il Premio degli spettatori - Armani Beauty alla Mostra del cinema di Venezia 2023, ricevuto per Felicità, il suo esordio alla regia, ...Pubblicità Si è tenuta ieri sera la premiere di Memory (recensione), il nuovo film di Michel Franco presentato in concorso a Venezia 80, l’80esima Mostra d’Arte… Leggi ...