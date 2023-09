Venezia 2023 | le pagelle della finale | Caterina Murino glamour in blu 8 | Jane Campion in ciabatte 4 | Mainetti-Vicario che coppia 9

(Di sabato 9 settembre 2023) Festival di, ecco ledove l'abito da principessa dei sogni di ogni bambina (quellomadrinain blu elettrico) incontra le ugly shoes in stile...

Red Carpet, Ternullo (FI): 'Che emozione portare ail dramma del femminicidio. Dedico la passerella a Marisa Leo', 09/09/: 'Si è appena conclusa una due giorni intensa e carica di emozionia dalla Mostra del Cinema di. Una vetrina prestigiosa, in cui insieme alla Commissione bicamerale contro ...Dopo 11 giorni di cinema, proiezioni affollate, incontri, stroncature e applausi si conclude questa sera la Mostra dicon la consegna del Leone d'Oro e gli altri riconoscimenti assegnati dalla giuria capitanata da Damien Chazelle , il presidente di giuria più giovane in 90 anni di Mostra.Dopo l'ultimo red carpet è il momento di scoprire tutti i premiati di questa 80esima edizione con la madrina Caterina Murino. Nel TotoLeone Povere creature! e The Green Border , film sui migranti ...

Venezia 80, la cerimonia di premiazione. Murino si commuove. DIRETTA Sky Tg24

Felicità, esordio alla regia dell'attrice Micaela Ramazzotti, presentato a Orizzonti Extra, è il vincitore del Premio degli spettatori - Armani Beauty alla Mostra del cinema di Venezia 2023. (ANSA)