Venezia 2023 | il pixie cut di Micaela Ramazzotti e gli altri beauty look della serata finale

(Di sabato 9 settembre 2023) Cala il sipario su80, che si chiude con un tappeto rosso ricco di ispirazioni. Dal grintosocut bombato dial semi-raccolto romantico di Caterina Murino passando per intriganti smokey eyes, effetti shimmer e labbra rosse che seducono

Povere Creature! (Poor Things) del regista greco Yorgos Lanthimos è il vincitore del Leone d'oro alla Mostra del cinema di. Il film in bianco e nero con protagonista Emma Stone e nel cast Mark Ruffalo e Willem Dafoe tra gli altri, uscirà in sala con Disney ed aè stato presentato dal solo Lanthimos ... nel ricevere il Premio Marcello Mastroianni per la sua interpretazione nel film di Matteo Garrone, 'Io capitano' all'80ma Mostra del Cinema di. Il riconoscimento è dedicato ad un giovane ...

Venezia 80 si chiude con l’assegnazione di tutti i premi di questa edizione della Mostra del Cinema 2023, tra i quali spicca il Leone d’Oro al film Poor Things (Povere Creature) di Yorgos Lanthimos.Vedere al Festival di Venezia 2023 Jane Campion con dei sandali chunky, sarà una delle immagini indelebili (e anche simboliche) di questa 80esima edizione. La regista neozelandese, che esattamente 30 ...