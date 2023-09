Venezia 2023 | il palmares delle Giornate degli Autori

(Di sabato 9 settembre 2023) Ecco la lista completa dei premi assegnati dalla giuriadurante l'80esima edizione del Festival di. È vampiresco, romantico e ironico il film vincitore del GdA Director's Award della ventesima edizione: la Giuria Ufficialediha assegnato, nell'ambito della Selezione Ufficiale, il GdA Director's Award a Vampire humaniste cherche suicidaire consentant di Ariane Louis-Seize. La giuria, composta dai giovani europei del progetto 27 Times Cinema e presieduta da João Pedro Rodrigues, ha fornito la seguente motivazione: "Questo film merita di essere celebrato per la sua forte visione creativa e la sua coerenza stilistica in vari ...

Nella giornata di ieri è stato assegnato il Green Drop Award, il premio assegnato alle migliori opere in concorso a Venezia 80 che incarnano lo spirito di sostenibilità ambientale. Un'importante due giorni a Venezia per la deputata Elisabetta Lancellotta, capogruppo di Fratelli d'Italia in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.